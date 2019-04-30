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Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Meclis araştırma önergesinde karar

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Meclis araştırma önergesinde karar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta düzenlenen saldırıya ilişkin CHP grubunun Meclis Başkanlığı'na verdiği Meclis Araştırma önergesi reddedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çubuk'ta gözaltına alınan 9 kişiyi de serbest bırakan başsavcı hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Başsavcı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma talep edilecek.

"Evi yakın diye haykıranlar ve öldürün diye bağıranlar"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini yapanların, öldürme kastıyla hareket eden meczupların, evin yakılması için tahrikte bulunup "Evi yakın diye haykıranların" ve "Öldürün" diye bağıranların tutuklamaya sevklerinin bile yapılmamış olması, Cumhuriyet Başsavcısı'nın tarafsız olmadığı, nesnel davranmadığı ve daha ötesi siyasilerin baskısı altında bulunduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır.

"Görevi kötüye kullanma suçu"

Bu nedenlerden ötürü görevinin gereklerini yapmadığını düşündüğümüz Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılmasını ve disiplin işlemi yapılmasını sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvuru yapacağız.

Çelik'in ilgili paylaşımı şöyle:

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