Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Müslüman Kardeşler'in yabancı terör örgütleri listesine alınma süreci konusunda, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı" açıklamasında bulundu.

ABD yönetiminin Müslüman Kardeşleri 'yabancı terör örgütleri' listesine almak üzere hazırlık yaptığı ve Donald Trump'ın ilgili ülke liderleriyle görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan, ulusal güvenlik ekibi ve kendi endişelerini paylaşan bölge liderleriyle gerekli istişareleri yaptı. Bu (Müslüman Kardeşleri) listeye alma işlemi, yönetim içindeki kendi sürecinde devam ediyor" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminden başka bir açıklama yapılmazken, söz konusu adımın atılması durumunda Müslüman Kardeşler 'yabancı terör örgütleri' listesine alınacak ve bu yapıya herhangi bir şekilde destek veren kişi ve kurumların ABD yaptırımlarına maruz kalması gündeme gelebilecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan'da Beyaz Saray'da görüşmüş ve görüşmede 'Müslüman Kardeşler' konusu da dahil birçok meselenin ele alındığı bildirilmişti.

Daha önce de ABD Senatosu'nda bazı senatörler 'Müslüman Kardeşler'in 'terör örgütü' sayılması için yasa tasarıları hazırlamış, ancak şu ana kadar Kongre bünyesinde bu yönde bir yasa kabul edilmemişti.

Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.