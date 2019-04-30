Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı
Aytemiz Alanyaspor'un kazada yaşamını yitiren Çek futbolcusu Josef Sural'ın 90 numaralı forması kulüp yönetiminin kararıyla emekliye ayrıldı.
Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüs, Alanya ilçesi yakınlarındaki Dinek mevkisinde iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu yol kenarındaki su tahliye kanalına düşmüş kaza sırasında açılan kapıdan fırlayan Çek forvet oyuncusu Josef Sural, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Önceki gün Alanya'da düzenlenen töreninin ardından Josef Sural'ın cenazesi memleketi Çekya'ya gönderildi.
Aytemiz Alanyaspor kulüp yönetimi bugün aldığı kararla Josef Sural'ın terlettiği 90 numaralı formayı emekliye ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından Josef Sural'ın elinde formasını tuttuğu bir fotoğrafına yer verilerek yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi.
Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır. #Alanyaspor #JosefSural pic.twitter.com/WjsuZ0pveu— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 30 Nisan 2019