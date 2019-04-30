HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı

Demirören Haber Ajansı
Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor'un kazada yaşamını yitiren Çek futbolcusu Josef Sural'ın 90 numaralı forması kulüp yönetiminin kararıyla emekliye ayrıldı.

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüs, Alanya ilçesi yakınlarındaki Dinek mevkisinde iddiaya göre sürücünün uyuması sonucu yol kenarındaki su tahliye kanalına düşmüş kaza sırasında açılan kapıdan fırlayan Çek forvet oyuncusu Josef Sural, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Önceki gün Alanya'da düzenlenen töreninin ardından Josef Sural'ın cenazesi memleketi Çekya'ya gönderildi.

Aytemiz Alanyaspor kulüp yönetimi bugün aldığı kararla Josef Sural'ın terlettiği 90 numaralı formayı emekliye ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından Josef Sural'ın elinde formasını tuttuğu bir fotoğrafına yer verilerek yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar...
Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar...
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
ÖNCEKİ HABERLER
Yakut künyeyi oyuncak sandı! Torununa verdi
Yakut künyeyi oyuncak sandı! Torununa verdi
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Venezuela paylaşımı
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Venezuela paylaşımı
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Meclis araştırma önergesinde karar
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Meclis araştırma önergesinde karar
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı makam araçlarını düğün arabası yaptı
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı makam araçlarını düğün arabası yaptı
Diyanet 2019 İmsakiyesi Erzincan sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi Erzincan sahur imsak vakti iftar saatleri
Sivas'ın Şuşehri ilçesinde yaşlı çiftin hayali TOKİ ile gerçek oldu
Sivas'ın Şuşehri ilçesinde yaşlı çiftin hayali TOKİ ile gerçek oldu
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Yorumlar