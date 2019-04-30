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Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı

Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı basın açıklamasında, “Darbeye katılan askerler kandırıldı. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe” dedi.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbegirişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

'Darbeden haberimiz yoktu'

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Venezuela'da, darbe için başkent sokaklarında olan ABD destekli askerler bir bir yakalanırken, yakalanan darbeci askerlerden bazıları  'Olağandışı büyük bir durum yaşanacağını söyleyerek havaalanına çağrıldık. Ne olduğu hakkında bilgimiz yoktu''ifadelerini kullandı.

Savunma bakaınında açıklama!

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı basın açıklamasında, “Darbeye katılan askerler kandırıldı. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe” dedi.

Yerel medya, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in basın açıklamasında, “Silahlı küçük askeri bir grubun darbe teşebbüsünü kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Darbeye katılan askerlerin yüzde 80’i kandırılmıştır. Ordunun ileri gelen komutanları demokrasiye sadıktır” dediği belirtilirken; tüm komutanların askeri üslerinde oldukları ve Başkan Nicolas Maduro’nun emrinin altında oldukları belirtildi.

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