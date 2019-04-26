Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü

Yerel medya, düşen San Francisco Bölge Polisi’ne ait helikopterin pilotu Luis Urdaneta ve General Alfonso Torres Páez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini; Zulia Eyaleti Bölge Komutanı Dilio Rodriguez ve Yüzbaşı Alfrein Ojeda’nın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.