Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü

Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü

Venezuela’da aralarında bölge sorumlusu olan generalin de bulunduğu 4 kişiyi taşıyan polis helikopteri bir stadyumun otoparkına düştü. Kazada general ve pilot öldü.

Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü - Sayfa 1

Olay Venezuela’nın Zulia eyaletindeki Maracaibo şehrinde meydana geldi

Yerel medya, içinde Bolivarcı Ulusal Venezuela Muhafızı 11. Bölge Generali Alfonso Torres Páez’in de bulunduğu 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Plaza de Toros Stadyumu’nun otoparkına düştüğünü duyurdu.

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Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü - Sayfa 2

Yerel medya, düşen San Francisco Bölge Polisi’ne ait helikopterin pilotu Luis Urdaneta ve General Alfonso Torres Páez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini; Zulia Eyaleti Bölge Komutanı Dilio Rodriguez ve Yüzbaşı Alfrein Ojeda’nın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü - Sayfa 3

Helikopterin düşüş edenini araştırmak üzere ekip sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Venezuela’da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü - Sayfa 4
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