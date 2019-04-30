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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin bir destek mesajı yayınlayarak ''Venezuela halkının daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bugün Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız.

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