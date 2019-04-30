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Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na destek

Şehit cezanesinde linç girişimine maruz kalan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, şehit ailelerinden "yanındayız" mesajı geldi. Aileler Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek mesajı verdiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramış, linç girişimine maruz kalmıştı. Saldırının üzerinden geçen bir haftanın ardından şehit ailelerinden, Kılıçdaroğu'na destek geldi.

Şehit ailelerinden kınama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin ve dernek üyelerini, TBMM’de kabul etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri ve şehit aileleri, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasında ağırlanırken dernek Başkanı Hacı Şahin, Çubuk’ta Kılıçdaroğlu'na yönelik yaşanan linç girişimini kınadıklarını, büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

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