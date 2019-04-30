Fenerbahçe kaybetti Arkasspor durumu eşitlendi

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı dördüncü maçında Arkasspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan İzmir temsilcisi seride durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyon cuma günü oynanacak olan maçın ardından belli olacak.

TVF Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonunda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 26-24 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi. Ligde şampiyonun belli olacağı iki takım arasındaki beşinci ve son maç cuma günü yine İzmir'de oynanacak.

Öte yandan iki takım arasında pazar günü oynanan maçta hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle diskalifiye edilen Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, Disiplin Kuruluna sevk edilmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev alamadı. Maçı salondaki bir televizyondan takip eden Hoag'un yokluğunda mavi beyazlı takımı saha kenarından yardımcı antrenör Atilla Öztire yönetti. İzmir ekibinde geçen maçta sakatlanan Mert Matic forma giyemedi. Koltuk değnekleriyle salona gelen Matic, müsabakayı saha kenarından takip etti.