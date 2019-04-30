HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fenerbahçe kaybetti Arkasspor durumu eşitlendi

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe kaybetti Arkasspor durumu eşitlendi

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı dördüncü maçında Arkasspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan İzmir temsilcisi seride durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyon cuma günü oynanacak olan maçın ardından belli olacak.

TVF Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonunda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 26-24 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi. Ligde şampiyonun belli olacağı iki takım arasındaki beşinci ve son maç cuma günü yine İzmir'de oynanacak.

Öte yandan iki takım arasında pazar günü oynanan maçta hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle diskalifiye edilen Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, Disiplin Kuruluna sevk edilmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev alamadı. Maçı salondaki bir televizyondan takip eden Hoag'un yokluğunda mavi beyazlı takımı saha kenarından yardımcı antrenör Atilla Öztire yönetti. İzmir ekibinde geçen maçta sakatlanan Mert Matic forma giyemedi. Koltuk değnekleriyle salona gelen Matic, müsabakayı saha kenarından takip etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı
PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı
Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
29 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonucu
29 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonucu
Yorumlar