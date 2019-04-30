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Böyle dolandırıcılık şeytanın aklına gelmez

Böyle dolandırıcılık şeytanın aklına gelmez

Konya'nın Çumra ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının uyguladığı yöntem jandarmayı bile şaşırttı! Kaçakçılar, buldukları tarihi eserlerin sahtesini yapıp toprağa gömmüş, ardından da define yalanıyla diğer kaçakçıları dolandırmış.

KONYA’da, iddiaya göre izinsiz kazı yapıp, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, karşılığında para aldıkları ileri sürüldü.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 2,5 aydır yürütülen tarihi eserkaçakçılığı soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1 tabanca, 4 av tüfeği, 422 tarihi değeri olmak üzere 1279 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Sahtesini yapıp gömmüşler

Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, bunun karşılında para aldıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10’unun sorgusu ise sürüyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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