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Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar...

Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar’ı ‘tedbirli’ olarak Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu’na sevkleri açıkladı. 

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile Sadık Çiftpınar ve maç sonu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Volkan Demirel, ‘tedbirli’ olarak PFDK’ya sevk edildi. Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş’ın da taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevkleri yapıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden PFDK'ya sevkler konusunda şu ifadeler kullanıldı:

“Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Volkan Demirel'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca 28.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü görevlisi Gökhan Kandemir'in 27.04.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

Bursaspor Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

Beşiktaş Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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