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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz."

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