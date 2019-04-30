Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz."
Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Nisan 2019
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