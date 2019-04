Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" ifadesini kullandı.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!