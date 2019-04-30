İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş

İSTANBUL Pendik'te bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı’nın internetten bularak 5 bin liraya kiraladığı T.D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadına aşık olduğu için bir süre onu öldüremediği öğrenilen katil, polis ekipleri tarafından yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL Pendik'te kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli T.D.'nin ifadesinde, 'bir kişiye aşık olan ve ilişkisi sürecinde maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan öğretmenin, bunlardan kurtulmak için kendisini 5 bin TL karşılığında kiralık katil olarak tuttuğunu' öne sürdüğü öğrenildi.

Pendik'te kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal'daki Atatürk İlkokulunda görev yapan İlkay Sivaslı'nın geçtiğimiz hafta pazar günü Pendik Kavakpınar Mahallesindeki evinden silah seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı öğretmen İlkay Sivaslı, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucu kimliği belirlenen şüpheli T.D., Adana'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

"Aşık oldum, hemen öldüremedim"

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, İlkay Sivaslı ile internetten tanıştıklarını ve kendisini öldürmesi için 5 bin Türk lirasına anlaştıklarını öne sürdüğü belirtildi. Maktul ile 24 gün geçirdiğini aktaran T.D.'nin, bu sürede ona aşık olduğunu ve hemen öldüremediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli T.D.'nin, 'öğretmen İlkay Sivaslı'nın bir kişiye aşık olduğunu, bu şahsın onu 10 yıl boyunca evlenme vaadiyle oyaladığını, bu süreçte maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını, bunlardan kurtulmak adına kendisini öldürmesi için kiraladığını' ileri sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin, İlkay Sivaslı'nın, kendisinden onu okulda, öğrencilerinin ve arkadaşlarının önünde öldürmemesi gibi taleplerde de bulunduğunu iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.