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Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer olarak tanıtan ve çok sayıda hasta ile hasta yakınının eşyasını çalan kadın, polisi harekete geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer hemşire ve acil tıp teknisyeni olarak tanıtan kadın, değişik servislerde bir aya yakın çalıştı. Geceleri hastaneye, hastalara müdahalede de bulunan sahte sağlıkçı, bu süre zarfında çok sayıda hasta ve hasta yakınının değerleri eşyalarını çaldı.

İki personelin eşyalarını çaldıktan sonra ortadan kaybolan sahte sağlıkçının yakalanması için hastane yönetimi, polise başvurdu. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis, geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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