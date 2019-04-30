Venezuela'da darbe girişimi! Juan Guaido: son aşamaya geçtik! İşte inanılmaz fotoğraflar...
VENEZUELA'da darbe yapmak için askerler ve halk sokağa indi. Muhalif lider Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'Yerinden etme planı'nın son aşamasına geçildiğini açıkladı.
Muhalif lider Guaido, orduya ve vatandaşlara Maduro'nun yetki gaspını sonlandırma çağrısı yaptı.
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Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Maduro'yu devirme çağrısı yaptığı sırada yanında bazı askerler de bulunuyordu.
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Muhalif lider Guaido Twitter hesabından, "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi, anayasadan alınan güçle Venezuela halkının desteğine güveniyorlar" ifadelerini kullandı.
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Guaido, "Özgürlük için son aşamaya geçtik" şeklinde konuştu.
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