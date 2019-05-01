Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Hollanda ekibi Ajax, Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçının ilk ayağında İngiltere'de Tottenham karşısında 1-0 galip geldi.

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nin ilk maçı dün gece oynandı. Ajax ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren maçta Hollanda ekibi İngiliz rakibini Londra'da 1-0 yendi ve 'Peri Masalı'nı devam ettirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Ajax olurken, Hollanda ekibi 15. dakikada golü de buldu. Ayağa paslarla atak geliştiren konuk ekipte Hakim Ziyech'in müthiş ara pasında topla buluşan Donny van de Beek kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Genç oyuncu büyük bir soğuk kanlılıkla topu ağlara gönderdi ve Ajax'ı 1-0 öne geçirdi. Ajax bu golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez üst üste dokuz deplasman maçında gol atmayı başardı. İlk yarının kalan dakikalarında her iki takım da etkili ataklar geliştirmesine rağmen golü bulamadı ve devreye 1-0'lık Ajax üstünlüğüyle girildi. Kalan dakikalarda da maçta gol sesi çıkmayınca Ajax 90 dakikayı galibiyetle kapadı.

Ajaxlı taraftarların büyük sevinci

Maçı 1-0 galip tamamlayarak final yolunda önemli bir avantaj kazanan Kırmızı Beyazlı ekibin taraftarları büyük sevinç yaşadı. Özellikle maçın ardından Amsterdam sokaklarına akın eden Ajax taraftarları meydanlarda kutlamalar yaptı, meşaleler yaktı.

Sistem oyunu ile devler dize geldi

19-20'li yaşlardaki gençlerden kurulu takım ile bu sezon yeşil sahalara çıkan Hollanda ekibi, gösterdiği performans ile yarı finale kadar geldi, devleri dize getirdi.