Mayıs 2019 Boğa burcu yorumu Hande Kazanova

Mayıs ayı sizin ayınız ve önemli girişimler konusunda cesaretli olacağınız günler sizi bekliyor olacak.

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Boğa burcu Mayıs ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Boğa burcunu neler bekliyor?

Bu ay sizin için önemli aylardan bir tanesi sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Mayıs ayı sizin ayınız ve önemli girişimler konusunda cesaretli olacağınız günler sizi bekliyor olacak.

Mayıs ayının ilk on gününde beklenmedik yerlerden göreceğiniz birtakım tepkiler, güç çekişmeleri, hayatınızda istediğiniz sonuçlar alamama gibi etkilere karşı biraz negatif bakıyor olacaksınız. Bakış açınızı değiştirirseniz çok güzel fırsatlar kazanabileceğiniz bir dönem içerisinde olduğunuzu farkedeceksiniz.

5 Mayıs’ta bir Yeniay gerçekleşecek. Bu ay sizin Yeniay’ınız olacak. Maddi konularda şanslı ve bereketli bir Yeniay ama harcama dengesini de dikkatli tutmanız gerekiyor. Önemli adımlar atmak için bu Yeniay’dan faydalanmanız gerekecek.

6 Mayıs’tan sonra Merkür sizin burcunuza geçince artık kendinizi ve hayatınızı daha fazla konuşmak isteyeceksiniz. İletişimde bir anlamda rahatlayacak ve iş hayatınızda konuşmalarla görüşmelerinizi hızlandıracaksınız.

15 Mayıs’tan sonra kendinize ve görüntünüze daha önem verdiğiniz bir döngüye gireceksiniz. 3 hafta boyunca kendinizi değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.

16 Mayıs’tan sonra enerji alanlarınız değişiyor. Para harcamalarınızın arttığı dönemde artık enerjinizi daha çok yakın çevre konularına kaydırmaya başlayacaksınız. 18 Mayıs’ta bir Dolunay gerçekleşecek ve özel hayatınızla ikili ilişkilerinizi ilgilendirecek konularda size hızlı kararlar aldıracak. Güzel bir ay diliyorum.