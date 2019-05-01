Hande Kazanova Mayıs 2019 Koç burcu yorumu

Diğer insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirmek, kendi istekleriniz ve yapacaklarınıza vakit ayırmak, bu ay önemli olacak.Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Koç burcunu neler bekliyor? Astrolog Hande Kazanova Mayıs ayında Koç burcu hakkında merak edilenleri paylaştı.

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Koç burcu Mayıs ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Koç burcunu neler bekliyor?

Mayıs ayı önemli koşturmalarınızın dışında, maddi konulara daha fazla vakit ayrıcağınız ve bu alanın üzerine daha fazla düşeceğiniz bir ay olacak sevgili Koç ve yükselen Koç’lar.

Kendinize vakit ayırmanız gereken bir döngü içerisindesiniz. Diğer insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirmek, kendi istekleriniz ve yapacaklarınıza vakit ayırmak, bu ay önemli olacak.

Diğer taraftan attığınız adımların karşılığını da görmek isteyeceksiniz yani cebinize giren parayla daha fazla ilgileneceksiniz. Mayıs ayının ilk on günlük diliminde iş alanlarınızda ufak tefek sürtüşmeler, ilişkilerinizde birtakım sıkıntı ve problemler karşınıza gelebilir.

Güç çekişmelerindeni sıkıntı ve problemlerden mümkün olduğunca uzak durmakta fayda olacak. 5 Mayıs’ta bir Yeniay gerçekleşecek. Bu Yeniay maddi konularda hızlı birtakım kararlar almanıza, önemli adımlarda bulunmanıza yarayacak bir Yeniay olabilir.

6 Mayıs’tan sonra ise parasal konuların üzerine daha fazla düşeceğiniz ve bu alanlarda görüşmelerinizi artıracağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz. 15 Mayıs’tan sonra ise para kazançlarınız artarken, güzel ve size keyif veren her tür eşyaya düşkünlüğünüz ve harcamalarınız artabilir. 16 Mayıs sonrası enerji alanlarınız değişecek.

Enerjinizi ev ve ailenize yönlendireceksiniz. Beraber yaşadığınız aile büyüklerinizle ya da ailenizdeki insanlarla zaman zaman alınganlıklar ve sıkıntılar yaşanabilir. 18 Mayıs’ta önemli bir Dolunay gerçekleşecek ve sizin ortak para alanlarınızı etkileyecek. 21 Mayıs’tan sonra ilgi alanınız daha çok eğitimsel konulara, kısa vadeli planlara kayıyor. Güzel bir ay diliyorum.