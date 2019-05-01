HABER /  SPOR

Göztepe devamını getirecek

Demirören Haber Ajansı
Göztepe devamını getirecek

SPOR Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek 55 gün sonra düşme hattından kurtulan Göztepe, pazar günü konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup edip iç sahadaki galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Bornova Stadı'nda oynadığı son 8 karşılaşmada sadece Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılılar Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kaybedip, Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Evindeki en kritik müsabakalardan puansız ayrılan Göz-Göz, son seri galibiyetlerine ise 5. ve 7. hafta arasında imza attı. Bu hafta en önemli rakiplerinden BŞB Erzurumspor ve Bursaspor'un da karşı karşıya gelecek olması Göztepe için avantaj olarak görülürken, İzmir ekibi mutlak 3 puana odaklandı. 

Başakşehir zaferiyle kara bulutları dağıtan Göztepe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcuların da morali tavan yaptı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren takımda pozitif hava oluşması camiayı oldukça ümitlendirdi. Yurt dışından dönen Başkan Mehmet Sepil'in sürekli takımla ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon ilk galibiyetine imza atan Tamer Tuna'nın oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Başakşehir'i yenerek ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu bizim için yeterli olmayacak. Yolumuz uzun. Taraftarımız arkamızda. Kalan 4 maçın 3'ünü evimizde oynayacağız. Artık bize gönül verenlere galibiyet sevinçleri yaşatacağız. Hepinizdeki gerçek potansiyel Başakşehir maçında ortaya çıktı" dediği öğrenildi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama ve kanat Yasin'in Antalyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
Trump'tan Venezuela açıklaması
Trump'tan Venezuela açıklaması
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova Mayıs 2019 Koç burcu yorumu
Hande Kazanova Mayıs 2019 Koç burcu yorumu
Atiker Konyaspor'dan, Alanyaspor'a destek
Atiker Konyaspor'dan, Alanyaspor'a destek
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu
Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu
İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş
İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş
Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Fenerbahçe'de Valbuena'nın opsiyonu kaldırıldı
Fenerbahçe'de Valbuena'nın opsiyonu kaldırıldı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar