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Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı

İhlas Haber Ajansı
Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, resmi sosyal medya hesaplarında trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncu Josef Sural'ın 90 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, resmi Twitter hesabı ve Facebook hesabında Çek futbolcu Sural'ın formasının emekliye ayrıldığını bildirdi.

Turuncu-yeşilli Kulübün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural'ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi. 

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkinde kaza yapmıştı.

Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 

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