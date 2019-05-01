Sandalye dağılımı değişen mecliste milletvekili sayısı düştü

31 Mart seçimleri sonrası milletvekili sayısı 590'a düştü. Belediye başkanı seçilen milletvekillerin göreve başlaması sonrası vekillikleri düşerken, partilerin sandalye dağılımı da değişmiş oldu.
İki aylık aranın ardından dün çalışmalarına başlayan TBMM'de vekil sayısı da azaldı.
31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in milletvekillikleri düştü.
Sandalye sayısı değişti
Meclis’te toplam milletvekili sayısı 590’a, CHP’nin 140’a, HDP’nin de 62’ye düştü.
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