Taksim’e girişler kapatıldı İstanbul'da bu yollara dikkat

Taksim’e girişler kapatıldı İstanbul'da bu yollara dikkat

Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’e giden tüm girişler kapatılırken, kutlamanın yapılacağı Bakırköy'de ise Cumartesi Halk Pazarı Alanı'na giden bazı yollar kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksim’e girişler kapatıldı İstanbul'da bu yollara dikkat - Sayfa 1

İstanbul Valiliği tarafından Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirileceğinin açıklamasının ardından Taksim Meydanı’na çıkan yollar kapatıldı. 

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Taksim’e girişler kapatıldı İstanbul'da bu yollara dikkat - Sayfa 2

TOMA'lar hazır bekletildi: Bariyerlerle güvenlik önleminin alındığı yollarda, meydana çıkan yollarda sürücüler, görevli trafik polislerince alternatif yollara yönlendirilirken, meydanda TOMA'lar hazır bekletildi. 

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Taksim’e girişler kapatıldı İstanbul'da bu yollara dikkat - Sayfa 3

Bazı yollar kapatıldı: Öte yandan kutlamanın yapılacağı Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanında da bazı yollar kapatıldı. 

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Taksim’e girişler kapatıldı İstanbul'da bu yollara dikkat - Sayfa 4

İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak, İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E-5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ekrem Kurt Bulvarından E-5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar, D-100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatıldı. 

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