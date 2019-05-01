Eljif Elmas'tan Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Galatasaray derbisinde takımının beraberlik golünü kaydeden Eljif Elmas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

'Aslan terbiyecisi' olarak yorumlanan bir fotoğrafı paylaşan Eljif, daha önce de derbi sonrasında yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı tiye almıştı.

İşte o paylaşım: