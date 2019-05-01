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Beşiktaş yeni kalecisini buldu

Beşiktaş yeni kalecisini buldu

Beşiktaş, Ankaragücü'nde forma giyen genç file bekçi Altay Bayındır'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ın, Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile ilgilendiği ve futbolcunun durumunu sorduğu öğrenildi. Sezon sonunda yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

1.90 boyunda ve 21 yaşındaki Altay Bayındır, bu sezon Ankaragücü’nde 26 maçta 1440 dakika süre almıştı.

Altay Bayındır ile daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği gündeme gelmiş ve genç kaleciye olan ilgi yöneticiler tarafından da doğrulanmıştı.

“Hedefim Avrupa “demişti
Altay Bayındır, “Ankaragücü’nde başarılı olmak ve Avrupa kulüplerine gitmeyi arzu ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Bayındır, ”Dünya çapında çok iyi isimler var. Buffon olsun, David de Gea olsun. Bir çok kalecinin güzel hareketlerinden alabildiklerimi alarak bu hareketleri kendime kurgulamak benim amacım. 'Şu kaleciyi örnek alıyorum' diyebileceğim bir kaleci yok. Bu konuda bir çok kaleci var” demişti. 

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