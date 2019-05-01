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İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde anne ve babasını 11 ve 2 yaşındaki kız kardeşlerinin gözleri önünde tabanca ile öldüren 20 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birkan Ö. (20) isimli genç, kendisinden yaşça büyük olan bir kadınla olan ilişkisine karşı çıkan annesi Dilek Ö. (47) ve babası Fethi Ö. (49) ile tartıştı. Çıkan tartışma, gece saatlerinde tekrar başladı.

Anne ve babasını öldürdü
Tartışma sonrasında Birkan Ö. tabanca ile evin salonunda uyuyan babası Fethi Ö. ve o sırada banyoda bulunan annesi Dilek Ö.'yü biri 11, diğeri 2 yaşında olan kız kardeşlerinin gözleri önünde öldürdü. Dilek Ö. ve Fethi Ö. hayatını kaybederken, şahıs evden kaçtı. 

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olay yerinden kaçan Birkan Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkartılan şahs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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