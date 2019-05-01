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AK Parti'de kuruluş döneminde var olan uygulamaya yeniden dönülüyor

AK Parti'de kuruluş döneminde var olan uygulamaya yeniden dönülüyor

AK Parti’nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına mahalle meclisleri kurmaları talimatı verildi.

AK Parti’nin ocak ayında açıkladığı manifestodaki başlıklar bir bir yerine getiriliyor. Kızılcahamam’da düzenlenen istişare kampında, manifestoda yer alan “Halk ile birlikte yönetim” modelinin hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlandı. AK Parti’nin kuruluş zamanında var olan ve artık eskisi gibi uygulanmayan mahalle meclisleri, yeni dönemde aktif hâle getirilecek. Bu kapsamda “gönül belediyeciliği” anlayışına uygun olarak kurulacak olan mahalle meclislerinde, öncelikle halkın sıkıntıları dinlenecek.

Yatırımlar da sorulacak

 Mahalle mahalle sıkıntılar varsa tespit edilip çözüm tavsiye getirilecek. Mahallenin öncelikleri yerel yöneticilerle paylaşılacak. Halkın beklenti ve istekleri toplanarak yöneticilere aktarılacak. Mahallede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak mahalle halkının görüş ve önerileri de bu meclisler aracılığı ile belirlenecek. Mahalle meclisleri sayesinde belediye başkanı ve yerel yöneticiler de düzenli olarak mahalle sakinleri ile bir araya gelecek.

Bürokrasi bitiyor

Mahalle meclisi toplantıları sayesinden vatandaşlar belediye başkanlarının vermiş oldukları sözleri yerine getirip getirmediklerini de denetlemiş olacak. Düzenli olarak yapılan bu çalışmalarla yerel yönetimlerle vatandaş arasındaki bürokrasi ortadan kalkacak. AK Partili belediyeler tarafından daha önce kurulan ve kent için önemli katkılar sağlayan kadın, gençlik ve çocuk meclisleri de daha aktif hâle gelecek. Bu meclislerin kapasitesi genişletilerek toplumun tüm kesimlerinin buralarda temsil edilmesi sağlanacak.

En üst seviye katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 maddelik seçim manifestosunda ‘Halk İle Birlikte Yönetim’ başlığında konuya geniş yer verilmişti. Bu kapsamda, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin en üst seviyede katılımının temin edileceği ifade edildi. Kurulacak meclisler ile bu hedefe ulaşılması sağlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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