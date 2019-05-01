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Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj oranlarında değişikliğe gidildi

Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj oranlarında değişikliğe gidildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi.

Parası mevduatta olanlar için stopaj vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

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