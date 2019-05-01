Saldırı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında dikkat çeken değişiklik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde saldırıya uğraması sonrası yakın koruma sayısında önemli bir değişikliğe gitti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'taki şehit er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde fiziksel saldırıya uğraması sonrası yakın koruma sayısında önemli bir değişikliğe gitti.
Artırıldı
CHP'nin ilk grup toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, adeta koruma kalkanıyla Meclis'e geldi. Konuşmasının ardından Meclis'ten ayrılan CHP liderini korumaları bir an olsun yalnız bırakmadı.
İşte objektiflere takılan o fotoğraf;
Ne olmuştu?
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katılmış, orada bulunan bir grubun saldırısına uğramıştı.
Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Foto Galeri Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı mahallede dikkat çeken gelenek