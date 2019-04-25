Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı mahallede dikkat çeken gelenek

Vatandaşlar, tekbirler eşliğinde mahallenin girişinde toplandı. Daha sonra asker adayları, ilçe sakinleriyle görüşüp büyüklerinin elini öperek helallik istedi. Bir gün öncesinden anneleri tarafından ellerine kınalar yakılan gençleri uğurlamaya gelenler harçlık verdi. Mahallede, şehit Kırıkcı'nın cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle tedbir amaçlı bekleyen güvenlik güçleri de asker adaylarıyla tokalaştı.