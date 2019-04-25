Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı mahallede dikkat çeken gelenek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit er Yener Kırıkcı'nın mahallesinde yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek 25 genç için sabah namazından sonra yüzlerce kişinin katılımıyla tören yapıldı.
Türkiye günlerdir Çubuk şehidi Yener Kırıkçı'nın cezanesinde yaşananları konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Akkuzulu mahallesi, bu kez 100 yıldır yaşatılan gelenekle gündemde. Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Yener Kırıkcı'nın memleketi Akkuzulu Mahallesi'nde askere gidecek 25 genç için sabah namazının ardından geleneksel uğurlama töreni yapıldı.
Vatandaşlar, tekbirler eşliğinde mahallenin girişinde toplandı. Daha sonra asker adayları, ilçe sakinleriyle görüşüp büyüklerinin elini öperek helallik istedi. Bir gün öncesinden anneleri tarafından ellerine kınalar yakılan gençleri uğurlamaya gelenler harçlık verdi. Mahallede, şehit Kırıkcı'nın cenaze töreninde yaşanan olaylar nedeniyle tedbir amaçlı bekleyen güvenlik güçleri de asker adaylarıyla tokalaştı.
100 yıldır sürdürülen gelenek
100 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında mahallelilerin hazırladıkları "azık torbalarını" asker adaylarına verdiği törende, "Vatan sana canım feda", "En büyük asker bizim asker" sloganları atıldı.
Gençler, mahalle imamlarından İlyas Uzun ve Mehmet Açıkgöz tarafından okunan duaların ardından birliklerine uğurlandı. Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, yaptığı açıklamada, asker uğurlama geleneğine ilişkin şunları söyledi: