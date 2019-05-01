HABER /  GÜNCEL

Cep telefonu fiyatlarına ÖTV zammı geldi

Cep telefonu fiyatlarına ÖTV zammı geldi

Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak. Tüm telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak.

Tüm telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

SİGARA VE PURODA MAKTU VERGİ YÜKSELDİ 

Sigara ve enfiyede (toz halinde tütün) vergi oranları yüzde 67 olarak sabit kaldı. Puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Sigara ve enfiyede sıfır, puroda ise 0,3244 olan asgari maktu vergi tutarları 0,2679 olarak belirlendi. Tütün ürünleri ile puronun maktu vergi oranları ise eşitlendi. 

HURDA TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Hurda teşvikinde yapılan değişiklikle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin lira, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira özel tüketim vergisi indirimi sağlanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar bugün ne kadar? İşte dolarda son durum 1 Mayıs Çarşamba
Dolar bugün ne kadar? İşte dolarda son durum 1 Mayıs Çarşamba
1 Mayıs yolunda otobüs devrildi! 5 ölü 14 yaralı
1 Mayıs yolunda otobüs devrildi! 5 ölü 14 yaralı
1 Mayıs işçi Bayramı kutlamalarında neler oldu işte yaşanan olaylar
1 Mayıs işçi Bayramı kutlamalarında neler oldu işte yaşanan olaylar
Yeni dolandırıcılık yöntemi! Ünlü isimleri kullanarak dolandırıyorlar
Yeni dolandırıcılık yöntemi! Ünlü isimleri kullanarak dolandırıyorlar
Fener Ol kampanyasında Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk bombası
Fener Ol kampanyasında Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk bombası
Film gibi cinayet! İlkay öğretmen kiralık katil tutmuş
Film gibi cinayet! İlkay öğretmen kiralık katil tutmuş
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu
Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj oranlarında değişikliğe gidildi
Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj oranlarında değişikliğe gidildi
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Saldırı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında dikkat çeken değişiklik
Saldırı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında dikkat çeken değişiklik
Kemal Öztürk yazdı Süleyman Soylu telefonla aradı
Kemal Öztürk yazdı Süleyman Soylu telefonla aradı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
AK Parti'de kuruluş döneminde var olan uygulamaya yeniden dönülüyor
AK Parti'de kuruluş döneminde var olan uygulamaya yeniden dönülüyor
Diriliş Ertuğrul 146. bölüm fragmanı
Diriliş Ertuğrul 146. bölüm fragmanı
Yorumlar 6 yorum