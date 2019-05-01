Cep telefonu fiyatlarına ÖTV zammı geldi

Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak. Tüm telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak.

Tüm telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

SİGARA VE PURODA MAKTU VERGİ YÜKSELDİ

Sigara ve enfiyede (toz halinde tütün) vergi oranları yüzde 67 olarak sabit kaldı. Puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Sigara ve enfiyede sıfır, puroda ise 0,3244 olan asgari maktu vergi tutarları 0,2679 olarak belirlendi. Tütün ürünleri ile puronun maktu vergi oranları ise eşitlendi.

HURDA TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Hurda teşvikinde yapılan değişiklikle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin lira, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira özel tüketim vergisi indirimi sağlanacak.