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1 Mayıs işçi Bayramı kutlamalarında neler oldu işte yaşanan olaylar

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarıda ilk olay Taksim'de çıktı. Taksim'e slogan atarak girmek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi.

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. 

Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, slogan atarak yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. 

Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktılar

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

TÜRK-İŞ'ten açıklama

TÜRK-İŞ üyesi bir grup, Gümüşsuyu Caddesi'nden sloganlar atarak, Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Gruptakiler, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu ve 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada 1977'de yaşanan olayları hatırlatarak, "1977'de bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. O olayları kim yaptı, neden yaptı, niçin yaptı, hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var: 1977'yi kim yaptıysa, arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz'u da onlar yaptı. Aynı güç onların arkalarında da var." dedi. Atalay, buradaki etkinlikten sonra Kocaeli'ye geçerek 1 Mayıs'ı orada kutlayacaklarını sözlerine ekledi.  Açıklamanın ardından, TÜRK-İŞ üyeleri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek, çelenk bırakıp alandan ayrıldı.

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