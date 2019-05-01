1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi
Dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, bugün de ülkemizin neredeyse her şehrinde kutlanıyor. Peki 1884'te 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Taksim Meydanı'nda 1977 yılında ne oldu?
ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, yıllardan beri Dünya genelinde kutlanmaya devam ediyor. Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanan gün, küresel ölçekte dayanışmayla verilen mücadeleden ortaya çıkmasıyla biliniyor.
ABD'de işçilerin birleşmesi ile ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi. Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.
İstanbul'da ilk kutlama 1912 yılında: İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.