1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi

Dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, bugün de ülkemizin neredeyse her şehrinde kutlanıyor. Peki 1884'te 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? Taksim Meydanı'nda 1977 yılında ne oldu?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi - Sayfa 1

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, yıllardan beri Dünya genelinde kutlanmaya devam ediyor. Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanan gün, küresel ölçekte dayanışmayla verilen mücadeleden ortaya çıkmasıyla biliniyor.

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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi - Sayfa 2

ABD'de işçilerin birleşmesi ile ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi - Sayfa 3

Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi. Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nasıl ortaya çıktı işte Taksim'de kutlanmamasının sebebi - Sayfa 4

İstanbul'da ilk kutlama 1912 yılında: İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

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