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Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ı yendikleri takdirde siyah-beyazlı oyunculara 60'ar bin TL'lik prim verecek.

Spor Toto Süper Lig'de son dört haftaya girilirken lider Medipol Başakşehir'le arasında 3, ikinci sıradaki Galatasaray'la da 1 puanlık fark kalan Beşiktaş, şampiyonluğa kilitlendi.

Siyah-beyazlılar, bu hafta sonu Cimbom'la Türk Telekom'da oynayacakları derbiyi kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın hesabını yaparken yönetim de keseğinin ağzını iyice açtı.

60'ar bin TL'lik prim
Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Fikret Orman ve ekibi, Galatasaray galibiyetine 100'er bin TL prim verme kararı aldı. Ayrıca Başakşehir galibiyetinin 60'ar bin TL'lik priminin de derbi öncesi futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Yönetimin bu jesti, siyah-beyazlı futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyeye çıktı.

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