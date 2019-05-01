Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar

Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar

Bugün, 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü. Tüm dünyada kutlanan bayram için ünlüler, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. İşte o mesajlardan bazıları…

Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar - Sayfa 1

Fazıl Say 

"Emeğin bayramı kutlu olsun"

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Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar - Sayfa 2

Necip Memili

"1 MAYIS işçi ve emekçi bayramımız kutlu olsun, ekip candır"

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Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar - Sayfa 3

Zülfü Livaneli

"Yabancının roketini, 
yobazın karanlığını,
Paranın saltanatını
Yenecek işçi sınıfına selam olsun."

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Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar - Sayfa 4

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