Ünlülerden 1 Mayıs mesajları! Emekçiler gününü böyle kutladılar
Bugün, 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü. Tüm dünyada kutlanan bayram için ünlüler, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı. İşte o mesajlardan bazıları…
Fazıl Say
"Emeğin bayramı kutlu olsun"
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Necip Memili
"1 MAYIS işçi ve emekçi bayramımız kutlu olsun, ekip candır"
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Zülfü Livaneli
"Yabancının roketini,
yobazın karanlığını,
Paranın saltanatını
Yenecek işçi sınıfına selam olsun."
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Oktay Kaynarca
"Baharı da ciddiye alın."
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