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Fener Ol kampanyasında Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk bombası

Fener Ol kampanyasında Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk bombası

Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk, Fener Ol kampanyasına destek amacıyla Ramazan ayı boyunca FB TV'de program yapacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 3 Nisan'da başlattığı 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili geçtiğimiz hafta sonu Yüksek Divan Kurulu'nda bahsettiği sürpriz belli oldu.

Sürekli Fenerbahçe tararaftarı olmalarıyla övünen ünlü isimler Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk, tarihi Fener Ol kampanyasına destek olmak üzere harekete geçti.

Bağış toplayıp kampanyanın önemini anlatacaklar
Ramazan'da FB TV ekranlarından bağış toplayacak olan Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk, Fenerbahçe taraftarlarına sık sık kampanyanın önemini anlatacak.

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