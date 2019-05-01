Dolar bugün ne kadar? İşte dolarda son durum 1 Mayıs Çarşamba

Dolar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, haftaiçi dengelendiği seviyelerde devam ediyor.
Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs günü dolar/TL5,96 seviyesinde hareket ediyor.
Merkez'in açıklamaları piyasayı tatmin etmedi
Piyasalar dün Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporuna odaklanmıştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6 olarak korurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bankanın rezervlerine ilişkin açıklamaları piyasayı tatmin etmedi.
PPK metninde gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik değişikliğin yapısal olduğunu belirtirken sıkı para politikası yineledi.
Haftaiçi 5,96'da dengelendi
Hafta içinde 5,9850'ye kadar yükselen kur 5,96 civarında dengelendi.
Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra İstanbul seçimlerine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.
Euro'da durum
Euro/TL de 6,69 seviyesinde seyrediyor.