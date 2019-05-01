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1 Mayıs yolunda otobüs devrildi! 5 ölü 14 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.

5 ölü 14 yaralı
Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 



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