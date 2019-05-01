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MHP'den Meral Akşener'e seçim sistemi tepkisi! Pollyanna özentisi

MHP'den Meral Akşener'e seçim sistemi tepkisi! Pollyanna özentisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bahçeli’nin mahalli idareler seçimleri için teklif ettiği yeni sistemle ilgili eleştirisine MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı, necip Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur." ifadesini kullandı. 

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pollyanna özentisindeki bir siyasetçi Hanımefendi'nin, Cumhurbaşkanı olacağım diye çıktığı yolda, "Selahattin Demirtaş'a yoldaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na yandaş" olduğunu savundu.

Şahsına münhasır yepyeni bir fıkra kahramanı

Bu siyasetçinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mahalli idareler seçimleri için teklif ettiği yeni sistemi, "Bir ideolojik savruluş ve eyalet sistemine geçişin altyapısı olduğunu" iddia edebilecek kadar da şahsına münhasır yepyeni bir fıkra kahramanı olduğunu ileri süren Büyükataman, şunları kaydetti:

MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı

"MHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı, necip Türk milletinin birliğinin garantisi, devletin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusudur. Bunun aksini iddia edenin söylediği laf hükümsüz, lafı söyleyen ancak ve ancak müfteridir.

Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı üzerinden MHP'ye saldırmak...

Arkadaşı Demirtaş, dostu Kılıçdaroğlu olandan da doğru ve milletin menfaatine olacak bir söz beklentimiz bulunmamaktadır. Tasvip etmediğimizi söylediğimiz Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı üzerinden milliyetçi hareketin beka söylemine saldırmak sağlıklı bir ruh halinin ürünü değildir."

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