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Trabzonspor'da Yusuf Sarı sesleri

Trabzonspor'da Yusuf Sarı sesleri

Trabzonspor kulübü, Marsilya’nın 2. takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı’yı listenin başına aldı.

Trabzonspor sezon sonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili yöneticilerin gelecek sezon güçlü bir ekip kurmak için en az 4 gurbetçi oyuncu transferi gerçekleştirmeyi istedikleri ortaya çıktı. Bu doğrultu da ilk hedefin Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen Yusuf Sarı olduğu öne sürüldü.

İlk görüşmeler olumlu geçti
Takvim'de yer alan habere göre; Bordo- Mavili yönetim 20 yaşındaki sağ kanat oyuncuyla kurduğu ilk temas sonucunda olumlu cevap aldı. Trabzonspor önümüzdeki günlerde de Marsilya ile Yusuf Sarı için masaya oturmayı planlıyor.

Sözleşmesi 2021'de bitiyor
Marsilya ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Yusuf Sarı için ilk etapta satın alma opsiyonu ile kiralanması yönünde girişim yapılacağı alınacak cevaba göre de bonservisi için teklif yapılacak.

9 maçta forma giydi
Ümit milli takımda da forma giyen oyuncu için milli takım antrenörleri ve Trabzonspor kulübünün scout ekibi de olumlu referanslar verdi. Yusuf Sarı, Marsilya'nın ikinci takımıyla sadece 9 maça çıktı.

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