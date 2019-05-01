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Ayew istenmeyen adam ilan edildi

Ayew istenmeyen adam ilan edildi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Swansea’de bulunan Ayew, İngilizller tarafından veto edildi.

Andre Ayew’in düşen form durumu, Trabzon maçında taraftarı isyan ettirdi. Sarı-Lacivertli tribünler, Ganalı futbolcuyu sert şekilde protesto etti.

Ali Koç’un, bir kez daha kiralamak istediklerini açıkladığı tecrübeli hücum oyuncusu, bonservisinin bulunduğu Swansea’de de istenmeyen adam ilan edildi.

Taraftar sitesinde yer alan ankette, “Hangi futbolcuların yeni sezonda takımda olmasını istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Ayew, sadece yüzde 4.8 oy alarak listenin son sırasında yer aldı. Swansea, bitime 4 hafta kala Play-Off hattının 7 puan gerisinde yer alıyor. Premier Lig’e dönmesi zor görünen Galli ekibi Ayew’i göndermek istiyor.

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