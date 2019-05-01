Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan olay Fenerbahçe yorumu

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, zor günler geçiren Fenerbahçe ile ilgili olarak, ''Fenerbahçe küme düşmez, düşmemeli. Bu Galatasaray için iyi olmaz'' dedi.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'ın başkanlığını yapan Ünal Aysal, geçmişte yaptıklarıyla ilgili konuşurken gündemi de değerlendirdi.

TGRT Haber'e konuşan Ünal Aysal, Galatasaray'da başkanlık yaptığı dönemde kazanılan başarıları değerlendirirken sarı-kırmızılı kulübün ihtiyacı olması durumunda yardıma koşacağını belirtti.

Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğa dair de açıklamalarda bulunan Aysal, Fenerbahçe'nin küme düşmesi durumunda Galatasaray'ın da olumsuz etkileneceğini söyledi.

''Galatasaray'ın en iyi 4 bilançosu benim dönemimde çıktı''

Aysal, "Biz dört seneyi taraftarlarla beraber aynı heyecanı yaşayarak geçirdik. İnşallah Galatasaray’da bundan sonra olağanüstü bir durum olmaz, burası 115 senelik bir kurum. Ama olursa, sıhhatim müsaade ettiği sürece telefona ilk biz koşarız. Kimsenin tereddüdü olmasın. Galatasaray’ın en iyi 4 bilançosu benim dönemimde çıkmıştır. Ben devraldığımda büyük bir borç vardı ve kasada da hiç para yoktu. Buna rağmen büyük bir takım kurduk ve ayrıldığımda 120 milyon Euro'luk bir takım bıraktım." dedi.

''Fenerbahçe küme düşmemeli''

"Kadıköy’de neden Fenerbahçe'yi yenemiyoruz diye çok düşündüm. Ancak bu bana göre bir tesadüf.' diyen Aysal, ''Demek ki Fenerbahçe böyle bir inançla ruhen güçlü kalıyor. Bunu da takdir etmek lazım. Fenerbahçe küme düşmez, düşmemeli. Fenerbahçe'nin küme düşmesi Galatasaray için de iyi olmaz. Böyle bir rekabet devam etmek zorunda ki bütün kulüpleri bundan kazanabilsin." şeklinde konuştu.

''Kadıköy'de kupa kaldırdığımızda yaşananları anlamış değilim''

Kadıköy''de kazanılan kupanın ardından yaşananları anlamadığını belirten Aysal, "Kadıköy’de kupa kaldırdığımızda neden o olaylar yaşandı halen anlamış değilim. Yalnız ışıklar söndürülmedi ki o akşam, sular da açıldı. Oyuncularımız ıslanarak kupa kaldırdı. Hatta o sene iki kupa kaldırmamız gerekliydi. Bir de play-off oldu. Basketbolda bizim sahamızda Fenerbahçe şampiyon oldu. Bizim de taraftarımız kupa burada verilmesin dedi. Ama ben "hayır, burada almak hakları" dedim. Seyircimizi boşalttık ve kupayı verdik. Hatta kupayı orada Ali Koç aldı.'' ifadelerini kullandı.