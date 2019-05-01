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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezası belli oldu!

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezası belli oldu!

7 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan ve iki hafta önce gözaltına alınan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezası belli oldu.

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, 2012 yılında görülen davada kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 50 hafta hapis cezası verdi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme” çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange’ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar ceza alması ihtimali bulunuyor.

İade davası 2 yıla kadar uzayabilir

Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange’ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

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