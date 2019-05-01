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Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor Bakan Turhan açıkladı

Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor Bakan Turhan açıkladı

Özellikle kış aylarında talebe yetişemeyen Doğu Ekspresi seferlerine yenisi ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 'Turistik Doğu Ekspresi' seferleri 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket ederek başlayacak' dedi.

Bakan Turhan "Turistik Doğu Ekspresi" için düğmeye bastı. Turhan, "Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebi her geçen gün artıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldık.

120 kişi kapasiteli olacak

Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak"

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