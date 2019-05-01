Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimleri yenilecek mi yenilenmeyecek mi sorusu merak ediliyor. YSK'nın bu cuma günü karar vermesi bekleiyordu ancak karar gelecek haftaya bırakıldı.

Saadet Partisi genel Başkanı Temel karamollaoğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaparak ''ben seçimin yenilenmesi için bir gerekçe görümüyorum'' dedi.

Çamlıca Camii eleştirisi

Kandilin yanı sıra sabah namazlarında da yer bulunmayan cami hakkında yeniden açıklama yapan Saadet Partisi Lideri şu açıklamalarda bulundu: Çamlıca Camii'ni gündeme getirdik. Vay yer yerinden oynadı, camiye karşıymışız gibi. Allah'tan korkun be. Bizim ömrümüz bu davaya adanmış. Şimdi camiyi doldurabilmek için seferberlik ilan ettiler.

Makul olan mahalle camileri

Her yerde bir numaralı meseleleri 'Biz bu camiyi dolduracağız.' Doldurun, memnun oluruz. İtirazımız yok ki. Bizim istediğimiz ne? Camiye giden insan, Allah rızasını kazanmak için gider. Birilerini memnun etmek için giderse, hapı yuttu, orada sevap alamaz. Onun için bizce makbul olan mahalle camileridir, mescidleridir.