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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan skandal Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan skandal Venezuela açıklaması

Dünyanın gözünü çevirdiği Venezuela'da son dakika sıcak gelişmeler yaşanırken ABD'den dünyayı şoke edecek bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'daki gelişmelere ilişkin olarak ' barışçıl geçişi tercih ederiz ancak gerekirse askeri müdahale olabilir' dedi. Dün Venezuela'da 100'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalarda 70 kadar Ulusal Muhafız, kendi kendini başkan ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nın başını çektiği eylemcilerle saf tutmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun "askeri darbe girişiminin" başarısızlıkla sonuçlanacağını ve muhalif liderin kendisine karşı orduyu yanına alamadığını söyledi. Televizyondan halka hitap eden Maduro, "Darbe girişiminin arkasındakiler adalete teslim edilecek" dedi.

Guaido ise Maduro'nun ordunun denetimini yitirdiğinde ve barışçıl bir iktidar değişiminin yakın olduğunda ısrarlı.

Bugün de sokağa çıkmaları çağrısı yaptı

Muhalif lider taraftarlarına bugün de sokağa çıkmaları çağrısı yaptı. Guaido, ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesi de dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici lideri olarak tanınıyor. Ancak, Rusya, Çin, Türkiye ve üst düzey ordu mensupları tarafından desteklenen Maduro, iktidarı rakibine bırakmayı reddediyor.

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