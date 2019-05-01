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Trezeguet için Fransa'dan 7 milyon euro

Trezeguet için Fransa'dan 7 milyon euro

Olympique Lyon, ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Kasımpaşa’nın Mısırlı yıldızı Trezeguet için 7 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Adı bir dönem Galatasaray'la anılan Kasımpaşa’nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Olympique Lyon’un radarında. France Football’a göre Lyon, sezon sonunda Trezeguet için girişimlerde bulunacak.

Olympique Lyon’un Kasımpaşalı Trezeguet için 7 milyon euro seviyesinde bir teklif yapması bekleniyor.

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Mısırlı yıldız, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 30 haftada 9 gol – 9 asistlik performans sergiledi. France Football’in haberine göre trezeguet ile birlikte Lyon’un listesindeki diğer isim Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf formasI giyen Dodi Lukebakio. 22 yaşIndaki Kongolu futbolcu, bu sezon forma giydiği 28 maçta 10 gol – 4 asistle oynadI.

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