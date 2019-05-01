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Bolu'da işten çıkarılan işçiler belediye binasına siyah çelenk bıraktı

Bolu'da işten çıkarılan işçiler belediye binasına siyah çelenk bıraktı

BOLU Belediyesi'nden çıkarılan 97 işçinin işe geri alınmaları için yaptıkları eyleme Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri de destek verdi. Eylemde, belediye binası önüne 'Söz namustur' yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı yönünde söz verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, geçen 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler 1 hafta önce Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Sakarya, Eskişehir ve Kocaeli'den gelen işçiler de destek verdi. Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylem kapsamında Bolu Belediyesi binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, "Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için bugün Bolu'da ve tüm yurtta alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretle çalışmaya, insana yakışmayan her türlü işe ve her türlü davranışa 'hayır' diyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı noter huzurunda verdiği 'Hiçbir işçiyi, emekçiyi işten çıkarmayacağım' şeklinde taahhüdünü yerine getirmeye davet ediyoruz. Kendisini iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan, gittiğin yol yol değildir. Hiçbir emekçinin hakkını zalimlere yedirmemek için sonuna kadar mücadele etmek için çalışacağız. Mobbinge, kıyıma, zulme, adaletsizliğe 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi binası önüne üzerinde 'Söz namustur' yazılı siyah çelenk bıraktı. İşçiler, daha sonra oturma eylemlerine devam etti.

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