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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan pişmanlığı

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan pişmanlığı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş’tan transfer ettiği Tolgay Arslan, 9’u Süper Lig, 1’i Avrupa Ligi’nde olmak üzere 10 maçta forma giydi ancak ne gol ne de asist katkısı verebildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş’tan büyük umutlarla transfer ettiği Tolgay Arslan, takımda dikiş tutturamadı, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-Lacivertli forma ile Süper Lig’de 8’i 11’de olmak üzere 9 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki gurbetçi ön libero, Avrupa Ligi’nde Rusya’nın Zenit takımı ile deplasmanda oynanan son 32 turu rövanş mücadelesinin ikinci yarısında forma giydi.

Ne gol ne de asist katkısı yapamadı
Fenerbahçe’de toplamda 10 maç oynayan Tolgay Arslan, ne gol ne de asist katkısı yapamadı. Galatasaray’la Kadıköy’de oynanan derbide yaptığı top kayıpları nedeniyle 60. dakikada Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınan orta saha oyuncusu, formasını Jailson’a kaptırdı.

Paralar boşa mı gitti mi?
Yanal, Tolgay’a son Trabzonspor mücadelesinde de şans tanımadı. 28 yaşındaki oyuncu için ödenen 3.2 milyon euronun boşa gittiği yorumları yapılıyor.

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