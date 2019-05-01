Alanyaspor'dan TFF'ye başvuru

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Kayserispor maçı dönüşünde bazı takım arkadaşlarıyla beraber Alanya yolunda trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Josef Sural'ın ölümünün yankıları sürüyor.

Alanyaspor Kulübü, trajik bir şekilde yaşamını yitiren Sural için cenaze töreni düzenlerken futbolcunun giydiği 90 numaralı forma da emekli edildi.

Yaşanan acı olayın ardından Alanyaspor, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Konyaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

Konyaspor cephesi de bu talebi desteklerken Türkiye Futbol Federasyonunun yarın gerçekleştireceği olağan toplantı sonrası erteleme talebiyle ilgili kararın açıklanması bekleniyor.