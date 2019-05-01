Erzurum'da 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu

ERZURUM'un Narman ilçesinde kaybolduğu bildirilen 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Narman'ın Koçkaya Mahallesi'nde yaşayan Cevat ve Südret Akdemir çiftinin ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki oğlu Berat Akdemir, dün geri gelmeyen hayvanlarını bulmak için çoban Fahrullah Akdemir ve amcasının oğlu Aykut Akdemir ile mahalle yakınındaki meraya gitti.

Fahrullah ve Aykut Akdemir'in buldukları hayvanlar ile mahalleye dönmesine rağmen Berat Akdemir'in dönmemesi üzerine aynı gün mahalle sakinleri bölgede arama çalışması yaptı.

Küçük çocuğun bulunamaması üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen ekiplerce Akdemir'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları genişletildi. Dalgıçlar tarafından da bölgedeki bataklık alanda arama çalışması yapıldı. Komando birliklerinin de destek verdiği arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Baba Cevat Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun dün saat 16.30 sıralarında, çoban ve yeğeni ile geri dönmeyen hayvanlarına bakmak için köy yakınındaki meraya gittiğini ifade etti.

Çoban ve yeğeninin hayvanlar ile geri gelmesine rağmen oğlundan halen haber alamadıklarını anlatan baba Akdemir, "Kaybolan oğlumu önce köylüler ile yaklaşık bir saat aradık, bulamayınca ekiplere haber verdik. Oğlum Uluvar düzlüğü mevkisinde kayboldu, halen kendisine ulaşamadık. Bütün ekipler burada arama çalışması yapıyor. Bir an önce oğlumun bulunmasını istiyoruz." dedi.